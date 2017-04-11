В Венгрии выступили за двойное гражданство венгров в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что двойное гражданство является нормальным явлением в Европе. Он также выступил за то, чтобы венгры, проживающие в Украине, могли иметь двойное гражданство. Об этом глава МИД Венгрии заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"Двойное гражданство абсолютно европейский феномен. Поэтому наша позиция заключается в том, что в Европе вы не должны никого наказывать только потому, что гражданин находится в гражданстве страны-члена ЕС и страны, не являющейся членом Европейского Союза. Мы надеемся, что сможем прийти к двусторонним соглашениям и не причиним вреда венграм, проживающим в Украине", - сказал П.Сиярто.
Однако, по словам главы украинского МИД Павла Климкина, в условиях войны с Россией, наличие двойного гражданства полностью неприемлемо.
"Мы не хотим открывать этот ящик Пандоры, но речь о наказании не идет", - отметил П.Климкин.
Как сообщал УНН, 13 марта Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что нарабатывается законопроект, предусматривающий запрет двойного гражданства для топ-чиновников.