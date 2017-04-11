В Венгрии выступили за двойное гражданство венгров в Украине

"Двойное гражданство абсолютно европейский феномен. Поэтому наша позиция заключается в том, что в Европе вы не должны никого наказывать только потому, что гражданин находится в гражданстве страны-члена ЕС и страны, не являющейся членом Европейского Союза. Мы надеемся, что сможем прийти к двусторонним соглашениям и не причиним вреда венграм, проживающим в Украине", - сказал П.Сиярто.

Однако, по словам главы украинского МИД Павла Климкина, в условиях войны с Россией, наличие двойного гражданства полностью неприемлемо.

"Мы не хотим открывать этот ящик Пандоры, но речь о наказании не идет", - отметил П.Климкин.

Как сообщал УНН, 13 марта Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что нарабатывается законопроект, предусматривающий запрет двойного гражданства для топ-чиновников.