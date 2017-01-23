В Угорщині оголосили жалобу за жертвами ДТП в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. В Угорщині оголосили жалобу за жертвами ДТП в Італії за участю шкільного автобуса, внаслідок якої загинуло 16 людей, передає УНН з посиланням на Euronews.
У заходах жалоби взяли участь президент країни Янош Адер, прем‘єр-міністр Віктор Орбан і інші політики.
“Ми зіткнулися з подією, що викликає найсильніші емоції. Можливо, є діти, яких це торкнулося не настільки сильно і вони не так сильно шоковані. Але переважно нам доведеться працювати зі школярами, які важко переживають те, що трапилося, і відчувають свою причетність”, — сказала Золтан Чаподі, директор школи, учні якої перебували в автобусі.
Розслідування обставин ДТП провадять італійські та угорські правоохоронці. Наразі розглядають всі можливі версії того, що сталося, і не виключають, що водій міг заснути за кермом.
Джерела, близькі до слідства, заявляють, що на ідентифікацію жертв трагедії піде кілька днів, адже загиблі отримали важкі опіки.
Нагадаємо, шістнадцять людей в Італії загинули внаслідок ДТП за участю шкільного автобуса.
Автобус перевозив студентів-підлітків з Угорщини і повертався до Будапешта, коли врізався в огородження і загорівся.