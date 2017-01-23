В Венгрии объявлен траур по жертвам ДТП в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Венгрии объявлен траур по жертвам ДТП в Италии с участием школьного автобуса, в результате которого погибли 16 человек, передает УНН со ссылкой на Euronews.
В траурных мероприятиях приняли участие президент страны Янош Адер, премьер-министр Виктор Орбан и другие политики.
"Мы столкнулись с событием, вызывающим сильные эмоции. Возможно, есть дети, которых это коснулось не столь сильно и они не так сильно шокированы. Но в основном нам придется работать со школьниками, которые тяжело переживают случившееся, и чувствуют свою причастность", - сказала Золтан Чаподи, директор школы, ученики которой находились в автобусе.
Расследование обстоятельств ДТП проводят итальянские и венгерские правоохранители. Сейчас рассматривают все возможные версии случившегося, и не исключают, что водитель мог уснуть за рулем.
Источники, близкие к следствию, заявляют, что на идентификацию жертв трагедии уйдет несколько дней, ведь погибшие получили тяжелые ожоги.
Напомним, шестнадцать человек в Италии погибли в результате ДТП с участием школьного автобуса.
Автобус перевозил студентов-подростков из Венгрии и возвращался в Будапешт, когда врезался в ограждение и загорелся.