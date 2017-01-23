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В Венгрии объявлен траур по жертвам ДТП в Италии

В Венгрии объявлен траур по жертвам ДТП в Италии

Киев • УНН

 • 8705 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Венгрии объявлен траур по жертвам ДТП в Италии с участием школьного автобуса, в результате которого погибли 16 человек, передает УНН со ссылкой на Euronews.

В траурных мероприятиях приняли участие президент страны Янош Адер, премьер-министр Виктор Орбан и другие политики.

"Мы столкнулись с событием, вызывающим сильные эмоции. Возможно, есть дети, которых это коснулось не столь сильно и они не так сильно шокированы. Но в основном нам придется работать со школьниками, которые тяжело переживают случившееся, и чувствуют свою причастность", - сказала Золтан Чаподи, директор школы, ученики которой находились в автобусе.

Расследование обстоятельств ДТП проводят итальянские и венгерские правоохранители. Сейчас рассматривают все возможные версии случившегося, и не исключают, что водитель мог уснуть за рулем.

Источники, близкие к следствию, заявляют, что на идентификацию жертв трагедии уйдет несколько дней, ведь погибшие получили тяжелые ожоги.

Напомним, шестнадцать человек в Италии погибли в результате ДТП с участием школьного автобуса.

Автобус перевозил студентов-подростков из Венгрии и возвращался в Будапешт, когда врезался в ограждение и загорелся.

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