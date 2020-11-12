В УДО розповіли, як охороняють “Феофанію” де лікується Президент

“Про начебто суттєве збільшення охоронних заходів на території лікувального закладу „Феофанія“, зрозуміло, що це не відповідає дійсності.

Охорона Президента України під час його перебування у лікарні „Феофанія“, а також загальні охоронні заходи здійснюються відповідно до потреб та в рамках виключно чинного законодавства. Військовослужбовці Управління державної охорони України, діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією та законами України”, — повідомили в УДО.

Крім того, додали, що наразі у лікарні “Феофанія”, як в інших спеціалізованих клініках, частково змінено режим відвідування. Так, в окремі корпуси не впускають відвідувачів через те, що там проходять лікування люди, які захворіли на коронавірусну інфекцію. Це є обов’язковим нормативним критерієм для обмеження відвідувань.

“Просимо враховувати вищезазначене та не поширювати завідомо недостовірну інформацію.

Зазначимо, що охоронні заходи в лікарні „Феофанія“ ніяк не впливають на діяльність медичного закладу, лікарня працює повністю в штатному режимі”, — наголосили в УДО.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що на COVID-19 захворіли президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.