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В УГО рассказали, как охраняют "Феофанию", где лечится Президент

В УГО рассказали, как охраняют "Феофанию", где лечится Президент

Киев  •  УНН

 • 15303 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Управлении государственной охраны сообщили, что охрана больницы "Феофания", где лечении с коронавирусной болезнью находится Президент Украины Владимир Зеленский, осуществляется в рамках потребностей и законодательства. Об этом пресс-служба УГО сообщила на своей странице в Facebook в ответ на распространение в СМИ информации об усилении охраны больницы, сообщает УНН.

"О якобы существенном увеличение охранных мероприятий на территории лечебного учреждения" Феофания ", понятно, что это не соответствует действительности.

Охрана Президента Украины во время его пребывания в больнице "Феофания", а также общие охранные мероприятия осуществляются в соответствии с потребностями и в рамках исключительно действующего законодательством. Военнослужащие Управления государственной охраны Украины, действуют на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины", - сообщили в УГО.

Кроме того, добавили, что сейчас в больнице "Феофания", как в других специализированных клиниках, частично изменен режим посещения. Так, в отдельные корпуса не пускают посетителей из-за того, что там проходят лечение люди, заболевшие коронавирусной инфекцией. Это является обязательным нормативным критерием для ограничения посещений.

"Просим учитывать вышеуказанное и не распространять заведомо недостоверную информацию. Отметим, что охранные мероприятия в больнице "Феофания" никак не влияют на деятельность медицинского учреждения, больница работает полностью в штатном режиме", - отметили в УГО.

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