В Туреччині на виборчій дільниці сталася перестрілка через політичні погляди

Зазначається, що в селі Ябанарди провінції Діярбакир на виборчій дільниці, яка розташована в школі, сталася сварка між родичами, які мали протилежні політичні погляди. Сварка перейшла в стрілянину, внаслідок якої двоє загинуло.

Наразі в село стягнуті додаткові сили безпеки і почалося розслідування обставин інциденту.

Як повідомляв УНН, 16 квітня у Туреччині почався референдум щодо конституційної реформи, яка передбачає перехід держави на президентську систему правління. Виборчі дільниці відкрилися в 32 східних провінціях країни.