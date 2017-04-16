В Туреччині на виборчій дільниці сталася перестрілка через політичні погляди
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. На одній з виборчих дільниць турецького округу Чермик у провінції Діярбакир сталася стрілянина між родичами на ґрунті різних політичних поглядів, внаслідок чого двоє осіб загинуло, передає УНН з посиланням на місцеве видання NTV.
Зазначається, що в селі Ябанарди провінції Діярбакир на виборчій дільниці, яка розташована в школі, сталася сварка між родичами, які мали протилежні політичні погляди. Сварка перейшла в стрілянину, внаслідок якої двоє загинуло.
Наразі в село стягнуті додаткові сили безпеки і почалося розслідування обставин інциденту.
Як повідомляв УНН, 16 квітня у Туреччині почався референдум щодо конституційної реформи, яка передбачає перехід держави на президентську систему правління. Виборчі дільниці відкрилися в 32 східних провінціях країни.