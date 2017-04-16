В Турции на избирательном участке произошла перестрелка из-за политических взглядов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. На одном из избирательных участков турецкого округа Чермик в провинции Диярбакыр произошла перестрелка между родственниками на почве разных политических взглядов, вследствие чего два человека погибли, передает УНН со ссылкой на местное издание NTV.
Отмечается, что в селе Ябанарды провинции Диярбакыр на избирательном участке, расположенном в школе, произошла ссора между родственниками, которые имели противоположные политические взгляды. Ссора перешла в стрельбу, в результате которой двое погибли.
Сейчас в село стянуты дополнительные силы безопасности и началось расследование обстоятельств инцидента.
Как сообщал УНН, 16 апреля в Турции начался референдум по конституционной реформе, которая предусматривает переход государства на президентскую систему правления. Избирательные участки открылись в 32 восточных провинциях страны.