В Турции на избирательном участке произошла перестрелка из-за политических взглядов

Отмечается, что в селе Ябанарды провинции Диярбакыр на избирательном участке, расположенном в школе, произошла ссора между родственниками, которые имели противоположные политические взгляды. Ссора перешла в стрельбу, в результате которой двое погибли.

Сейчас в село стянуты дополнительные силы безопасности и началось расследование обстоятельств инцидента.

Как сообщал УНН, 16 апреля в Турции начался референдум по конституционной реформе, которая предусматривает переход государства на президентскую систему правления. Избирательные участки открылись в 32 восточных провинциях страны.