В цьому році з Німеччини депортували понад 5500 осіб

Такі дані видання медіагрупи Funke надають у неділю, 12 травня, з посиланням на відповідь МВС ФРН на запит фракції Лівої партії в бундестазі.

Найбільше мігрантів було вислано в Італію, Албанію і Грузію. У той же час в країни Магрибу депортовано близько 400 осіб. За аналогічний період 2018 року з Німеччині було вислано 6235 осіб, а за весь минулий рік - майже 24 тисячі.

Експерт парламентської фракції Лівої партії з питань внутрішніх справ Улла Йельпке розкритикувала практику висилки. За її словами, число тих, кого депортують знаходиться "на тривожно високому рівні" щодо попереднього року. Перш за все, мова йде про депортацію відповідно до Дублінської угоди. Вона визначає, що мігранти повинні подавати клопотання про отримання притулку в тій країні, де вперше перетнули кордон Євросоюзу.

Нагадаємо, кількість прибуваючих в Європейський Союз нелегальних мігрантів в останні роки скорочується. Так, в 2018 році Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів зареєструвало 150 114 нелегальних перетинів кордонів ЄС. Це на 27% менше, ніж роком раніше.