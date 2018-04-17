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Цього року в закладах позбавлення волі померли 145 осіб

Цього року в закладах позбавлення волі померли 145 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Протягом 3,5 місяців 2018 року в закладах позбавлення волі в Україні померли 145 осіб. Про це на прес-конференції повідомив начальник управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру у місцях несвободи В’ячеслав Свірець, передає УНН.

"У 2018 році ми маємо 145 померлих в пенітенціарній системі. Це проти 175 померлих за такий же період минулого року", - повідомив Свірець.

Заступник міністра юстиції Денис Чернишов повідомив, шо в минулому році в системі померли більше 500 осіб, з них приблизно 60 скоїли самогубство.

Як повідомляв УНН, київська обласна поліція розслідує провадження щодо самогубства чоловіка з особистого зареєстрованого пістолета у Михайлівці-Рубежівці на Київщині, однак, в обласному главку не можуть підтвердити, чи працював коли-небудь загиблий у Службі безпеки України, про що раніше писали ЗМІ.

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