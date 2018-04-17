В этом году в учреждениях лишения свободы умерли 145 человек

"В 2018 году мы имеем 145 умерших в пенитенциарной системе. Это против 175 умерших за такой же период прошлого года", - сообщил Свирец.

Заместитель министра юстиции Денис Чернышев сообщил, что в прошлом году в системе умерли более 500 человек, из них примерно 60 совершили самоубийство.



Как сообщал УНН, киевская областная полиция расследует производства относительно самоубийства мужчины с личного зарегистрированного пистолета в Михайловке-Рубежовке Киевской области, однако, в областном главке не могут подтвердить, работал когда-нибудь погибший в Службе безопасности Украины, о чем ранее писали СМИ.