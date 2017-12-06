В цьому році бійцям АТО буде виплачена одноразова грошова винагорода - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Військовим, які брали участь у антитерористичній операції в цьому році, буде виплачена разова грошова винагорода. Про це президент України Петро Порошенко він повідомив під час виступу з нагоди дня ЗСУ, передає УНН.
"Тим, хто цього року воював в АТО, буде виплачена разова грошова винагорода. Тим, хто знаходився на першій лінії фронту, виплатять 5 тисяч гривень, а тим, хто воював на 2 ліній – 3 тисячі гривень", - заявив Порошенко.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко ініціював масштабний проект будівництва сучасних гуртожитків для контрактників.
Як повідомляв УНН, проектом Бюджету-2018 на армію передбачено 86 млрд грн.