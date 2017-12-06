В этом году бойцам АТО будет выплачена разовая денежная награда - Порошенко

"Тем, кто в этом году воевал в АТО, будет выплачена разовая денежная награда. Тем, кто находился на первой линии фронта, выплатят 5000 гривен, а тем, кто воевал на 2 линий - 3000 гривен", - заявил Порошенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко инициировал масштабный проект строительства современных общежитий для контрактников.

Как сообщал УНН, проектом бюджета-2018 на армию предусмотрено 86 млрд грн.