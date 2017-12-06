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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 11007 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 24693 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В этом году бойцам АТО будет выплачена разовая денежная награда - Порошенко

В этом году бойцам АТО будет выплачена разовая денежная награда - Порошенко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Военным, которые принимали участие в антитеррористической операции в этом году, будет выплачена разовая денежная награда. Об этом президент Украины Петр Порошенко он сообщил во время выступления по случаю дня ВСУ, передает УНН.

"Тем, кто в этом году воевал в АТО, будет выплачена разовая денежная награда. Тем, кто находился на первой линии фронта, выплатят 5000 гривен, а тем, кто воевал на 2 линий - 3000 гривен", - заявил Порошенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко инициировал масштабный проект строительства современных общежитий для контрактников.

Как сообщал УНН, проектом бюджета-2018 на армию предусмотрено 86 млрд грн.

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