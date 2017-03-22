В центрі Запоріжжя затримали двох підполковників поліції за збут наркотиків
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 22 березня. УНН. У Запоріжжі два підполковника карного розшуку обласного управління Нацполіції намагалися налагодити збут наркотиків. Про це повідомляє прес-служба Служби Безпеки України, передає УНН.
Співробітники управління СБУ в Запорізькій області затримали зловмисників в центрі міста. При них було знайдено 5 зіп-пакетів з метамфітаміном та пакет з марихуаною.
За ций фактом відкрито кримінальне провадження за ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Також при подальших обшуках у поліцейських було вилучено ще партію метамфетаміну, канабісу та дві гранати "РГД-5".
Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, слідчим відділом прокуратури області завершено досудове розслідування стосовно працівника поліції, який займався збутом психотропних речовин.