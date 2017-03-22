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В центре Запорожья задержали двух подполковников полиции за сбыт наркотиков

В центре Запорожья задержали двух подполковников полиции за сбыт наркотиков

Киев • УНН

 • 8449 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 22 марта. УНН. В Запорожье два подполковника уголовного розыска областного управления Нацполиции пытались наладить сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, передает УНН.

Сотрудники управления СБУ в Запорожской области задержали злоумышленников в центре города. При них было найдено 5 зип-пакетов с метамфетамином и пакет с марихуаной.

По  этому факту возбуждено уголовное производство по ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Также при дальнейших обысках у полицейских изїяли еще партию метамфетамина, каннабиса и две гранаты "РГД-5".

Решается вопрос об уведомлении им о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются оперативно-следственные действия.

Напомним, следственным отделом прокуратуры области завершено досудебное расследование в отношении работника полиции, занимавшегося сбытом психотропных веществ .

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