В центре Запорожья задержали двух подполковников полиции за сбыт наркотиков

Сотрудники управления СБУ в Запорожской области задержали злоумышленников в центре города. При них было найдено 5 зип-пакетов с метамфетамином и пакет с марихуаной.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Также при дальнейших обысках у полицейских изїяли еще партию метамфетамина, каннабиса и две гранаты "РГД-5".

Решается вопрос об уведомлении им о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются оперативно-следственные действия.

Напомним, следственным отделом прокуратуры области завершено досудебное расследование в отношении работника полиции, занимавшегося сбытом психотропных веществ .