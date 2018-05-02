В центрі Одеси у чоловіка вилучили предмет, схожий на гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Поліція затримала в Одесі чоловіка, у якого вилучили предмет, схожий на гранату. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП Одеської області, передає УНН.
"Приморський район. Працівниками Національної поліції під час проведення посилених заходів з охорони громадського порядку в м. Одеса 2 травня п.р. було виявлено чоловіка, який перебував на вулиці Жуковського, 13, неподалік від маршруту слідування колони маршу "Українського порядку", – йдеться в повідомленні.
Під час перевірки чоловіка з метою встановлення його особистості та поверхневого огляду у нього виявили сумку чорного кольору, у якій знаходився предмет, зовні схожий на гранату.
Наразі чоловіка затримали, його особа встановлюється.
"Однією з версій дій затриманого є вчинення стосовно учасників маршу протиправних дій", – йдеться в повідомленні.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, декілька сотень представників правих сил зібралися біля пам’ятника Тараса Шевченка в Одесі та рушили "Маршем українського порядку" у центрі міста.