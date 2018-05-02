В центре Одессы у мужчины изъяли предмет, похожий на гранату

"Приморский район. Работниками Национальной полиции во время проведения усиленных мер по охране общественного порядка в г. Одессе 2 мая т.г. было обнаружено мужчину, который находился на улице Жуковского, 13, неподалеку от маршрута следования колонны марша "Украинского порядка", - говорится в сообщении.

Во время проверки мужчины с целью установления его личности и поверхностного осмотра у него обнаружили сумку черного цвета, в которой находился предмет, внешне похожий на гранату.

Сейчас мужчину задержали, его личность устанавливается.

"Одной из версий действий задержанного является совершение в отношении участников марша противоправных действий", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, несколько сотен представителей правых сил собрались у памятника Тараса Шевченко в Одессе и двинулись "Маршем украинского порядка" в центре города.