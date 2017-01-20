В центрі Одеси сталася вже третя стрілянина за добу
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 20 січня. УНН. Сьогодні поліцейські на Фонтанській дорозі затримали водія автомобіля, який, за попередньою інформацією, стріляв у водія мікроавтобуса. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУ НП в Одеській області.
За словами правоохоронців, між водіями автомобіля Volkswagen і мікроавтобуса стався конфлікт. Водій легковика почав стріляти в свого опонента. В результаті події ніхто не постраждав.
Наразі підозрюваного стрілка вже затримали на вулиці Сегедській. Ним виявився житель Тарутинського району Одеської області. В нього виявили пістолет.
Затриманий стверджує, що не причетний до інциденту. На місці працює слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції.
Нагадаємо, 19 січня пізно ввечері невідомий чоловік відкрив стрілянину біля нічного клуба в Одесі.
Також нагадаємо, вранці 20 січня патрульні отримали орієнтування на затримання позашляховика Toyota, який рухається на автодорозі Мелітополь-Одеса та створює численні аварійні ситуації іншим транспортним засобам.
За повідомленнями очевидців, керманич авто, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, стріляв у повітря.