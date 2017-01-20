В центре Одессы произошла уже третья стрельба за сутки
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 20 января. УНН. Сегодня полицейские на Фонтанской дороге задержали водителя автомобиля, который, по предварительной информации, стрелял в водителя микроавтобуса. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.
По словам правоохранителей, между водителями автомобиля Volkswagen и микроавтобуса произошел конфликт. Водитель легковушки начал стрелять в своего оппонента. В результате происшествия никто не пострадал.
Подозреваемого стрелка уже задержали на улице Сегедской. Им оказался житель Тарутинского района Одесской области. У него обнаружили пистолет.
Задержанный утверждает, что не причастен к инциденту. На месте работает следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции.
Напомним, 19 января поздно вечером неизвестный мужчина открыл стрельбу у ночного клуба в Одессе.
Также напомним, утром 20 января патрульные получили ориентировку на задержание внедорожника Toyota, который движется на автодороге Мелитополь-Одесса и создает многочисленные аварийные ситуации другим транспортным средствам.
По сообщениям очевидцев, водитель авто, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стрелял в воздух.