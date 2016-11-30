В.Троян: найближчим часом патрульна поліція з’явиться ще в чотирьох містах
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Найближчим часом патрульна поліція з’явиться в Умані, Сарнах, Ковелі та Мелітополі. Про це сказав виконувач обов’язків Голови Національної поліції Вадим Троян, передає УНН з посиланням на прес-службу Департаменту комунікації Нацполіції.
Він зазначив, що для запуску нових підрозділів патрульної поліції, створення дорожньої патрульної поліції буде оголошено додатковий набір практично по всім управлінням патрульної поліції.
Крім того, тактичні групи патрульної поліції будуть створені в Києві — близько 600 осіб, по 300 осіб в Харкові, Одесі і Дніпрі. Також біля 250 поліцейських планується набрати у Львові. В подальшому можливе створення тактичних груп і в інших містах.
“Ми також плануємо продовжити набір в спецпідрозділ КОРД. Зараз бійці несуть службу в шести областях України — Київській, Харківській, Одеській, Сумській, Житомирській, Рівненській та Києві. Це близько 634 спецназівців”, — повідомив В.Троян.
Загальна кількість бійців поліцейського спецпідрозділу складатиме близько 2 тисяч осіб.