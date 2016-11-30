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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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В.Троян: в ближайшее время патрульная полиция появится еще в четырех городах

Киев • УНН

 • 11986 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В ближайшее время патрульная полиция появится в Умани, Сарнах, Ковеле и Мелитополе. Об этом сказал исполняющий обязанности главы Национальной полиции Вадим Троян, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента коммуникации Нацполиции.

В.Троян: в ближайшее время патрульная полиция появится еще в четырех городах

Он отметил, что для запуска новых подразделений патрульной полиции, создания дорожной патрульной полиции будет объявлен дополнительный набор практически по всем управлениям патрульной полиции.

Кроме того, тактические группы патрульной полиции будут созданы в Киеве - около 600 человек, по 300 человек в Харькове, Одессе и Днепре. Также около 250 полицейских планируется набрать во Львове. В дальнейшем возможно создание тактических групп и в других городах.

"Мы также планируем продолжить набор в спецподразделение КОРД. Сейчас бойцы несут службу в шести областях Украины - Киевской, Харьковской, Одесской, Сумской, Житомирской, Ровенской и Киеве. Это около 634 спецназовцев", - сообщил В.Троян.

Общее количество бойцов полицейского спецподразделения составит около 2 тысяч человек.

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