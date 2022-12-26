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В Токмаку на Запоріжжі загарбники посилили поліцейські заходи. Вишукують патріотично налаштованих громадян

В Токмаку на Запоріжжі загарбники посилили поліцейські заходи. Вишукують патріотично налаштованих громадян

Київ • УНН

 • 501191 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. У населеному пункті Токмак Запорізької області російські загарбники посилили адміністративно-поліцейські заходи. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, пише УНН.

Цитата

"Військовослужбовці, разом із місцевими колаборантами, вишукують патріотично налаштованих українських громадян, проводять перевірки особистих ноутбуків, телефонів та обшукують помешкання", - повідомили в Генштабі.

Деталі

На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів понад 15 населених пунктів. Серед них - Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівка, Дорожнянка, Чарівне, Білогірʼя, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новандріївка і Малі Щербаки на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Новоолександрівки, Гаврилівки, Республіканця, Новокаїрів, Томариного, Тягинки, Микілського, Придніпровського, Інженерного, Антонівки та Херсона.

Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому - намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.

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