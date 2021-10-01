В Токіо через тайфун "Міндулле" скасовано рух потягів: синоптики прогнозують місячну норму опадів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Потужний тайфун “Міндулле”, що в перекладі з корейської означає “кульбаба”, обрушився на Японію і деякі з її східних островів з сильними поривами вітру і зливами, зупинивши деякі внутрішні рейси і потяги. У районі Токіо опівдні йшов сильний дощ і дув вітер, але постраждалих наразі немає. Про це пише АР, передає УНН.

Деталі

У п’ятницю було тимчасово призупинено рух деяких приміських поїздів в Тібі та інших префектурах на схід від Токіо. Скасовано кілька рейсів і поромів, що з’єднують токійський аеропорт Ханеда і зовнішні острова.

Головний секретар кабінету міністрів Японії Кацунобу Като повідомив журналістам, що до цього часу не повідомлялось про будь-які пошкодження. Він закликав жителів острова Ідзу залишатися в приміщенні і не підходити до скляних вікон, поки тайфун не пройде.

Метеорологи прогнозують, що випаде до 200 міліметрів опадів на острові Ідзу і 150 міліметрів в районі Токіо, що становить середньомісячну норму за вересень і жовтень. Метеорологічне агентство застерігає жителів постраждалих територій про можливі повені і селі.

Нині тайфун “Міндулле” знаходиться недалеко від одного з островів Ідзу біля південного узбережжя Токіо, рухаючись на північний схід зі швидкістю близько 35 кілометрів на годину, а швидкість вітру досягає 162 кілометрів на годину.

The wilds of Yokohama: #typhoon edition. #Mindulle #台風16号 pic.twitter.com/n8HdMqNUjq

— William Mallard (@BillyMallard) October 1, 2021

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