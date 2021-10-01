В Токио из-за тайфуна "Миндулле" отменено движение поездов: синоптики прогнозируют месячную норму осадков

КИЕВ. 1 октября. УНН. Мощный тайфун “Миндулле”, что в переводе с корейского означает “одуванчик”, обрушился на Японию и некоторые из ее восточных островов с сильными порывами ветра и ливнями, остановив некоторые внутренние рейсы и поезда. В районе Токио в полдень шел сильный дождь и дул ветер, но пострадавших пока нет. Об этом пишет АР, передает УНН.