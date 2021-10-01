В Токио из-за тайфуна "Миндулле" отменено движение поездов: синоптики прогнозируют месячную норму осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Мощный тайфун “Миндулле”, что в переводе с корейского означает “одуванчик”, обрушился на Японию и некоторые из ее восточных островов с сильными порывами ветра и ливнями, остановив некоторые внутренние рейсы и поезда. В районе Токио в полдень шел сильный дождь и дул ветер, но пострадавших пока нет. Об этом пишет АР, передает УНН.
Детали
В пятницу было временно приостановлено движение некоторых пригородных поездов в Тиби и других префектурах восточнее Токио. Отменено несколько рейсов и паромов, соединяющих токийский аэропорт Ханэда и внешние острова.
Главный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като сообщил журналистам, что до сих пор не сообщалось о каких-либо повреждениях. Он призвал жителей острова Идзу оставаться в помещении и не подходить к стеклянным окнам, пока тайфун не пройдет.
Метеорологи прогнозируют, что выпадет до 200 миллиметров осадков на острове Идзу и 150 миллиметров в районе Токио, что составляет среднемесячную норму за сентябрь и октябрь. Метеорологическое агентство предупреждает жителей пострадавших территорий о возможных наводнениях и селях.
Сейчас тайфун “Миндулле” находится недалеко от одного из островов Идзу у южного побережья Токио, двигаясь на северо-восток со скоростью около 35 километров в час, а скорость ветра достигает 162 километров в час.
The wilds of Yokohama: #typhoon edition. #Mindulle #台風16号 pic.twitter.com/n8HdMqNUjq— William Mallard (@BillyMallard) October 1, 2021