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В тілі Мосійчука багато металевих уламків - лікар

В тілі Мосійчука багато металевих уламків - лікар

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В тілі народного депутата Ігоря Мосійчука залишається багато металевих уламків. Про це на прес-конференції заявив директор Інституту хірургії і трансплантології імені академіка Шалімова Олександр Усенко, передає кореспондент УНН.

"Стан хворого стабільний… що ми маємо зараз? Зараз є травматичний перелом правої кінцівки, є скальпована велика рана правого стегна і дуже багато металевих уламків в різних частинах тіла", - сказав О.Усенко.

За його словами, наразі лікарі ведуть динамічне спостереження за уламками, які залишилися в тілі І.Мосійчука.

"Час і метод їх видалення, коли вони будуть видалятись, буде вирішуватись в період тижня", - зазначив О.Усенко.

Як повідомляв раніше сам Мосійчук, його стан здоров’я покращується, однак усі осколки з тіла досі вилучені не були.

Нагадаємо, 25 жовтня у Києві на народного депутата Ігоря Мосійчука скоїли замах.

Українські Національні Новини

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