В тілі Мосійчука багато металевих уламків - лікар
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В тілі народного депутата Ігоря Мосійчука залишається багато металевих уламків. Про це на прес-конференції заявив директор Інституту хірургії і трансплантології імені академіка Шалімова Олександр Усенко, передає кореспондент УНН.
"Стан хворого стабільний… що ми маємо зараз? Зараз є травматичний перелом правої кінцівки, є скальпована велика рана правого стегна і дуже багато металевих уламків в різних частинах тіла", - сказав О.Усенко.
За його словами, наразі лікарі ведуть динамічне спостереження за уламками, які залишилися в тілі І.Мосійчука.
"Час і метод їх видалення, коли вони будуть видалятись, буде вирішуватись в період тижня", - зазначив О.Усенко.
Як повідомляв раніше сам Мосійчук, його стан здоров’я покращується, однак усі осколки з тіла досі вилучені не були.
Нагадаємо, 25 жовтня у Києві на народного депутата Ігоря Мосійчука скоїли замах.