В теле Мосийчука много металлических обломков - врач
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В теле народного депутата Игоря Мосийчука остается много металлических обломков. Об этом на пресс-конференции заявил директор Института хирургии и трансплантологии имени академика Шалимова Александр Усенко, передает корреспондент УНН.
"Состояние больного стабильное... что мы имеем сейчас? Сейчас есть травматический перелом правой конечности, есть скальпированная большая рана правого бедра и очень много металлических обломков в различных частях тела", - сказал А.Усенко.
По его словам, сейчас врачи ведут динамическое наблюдение за обломками, которые остались в теле И.Мосийчука.
"Время и метод их удаления, когда они будут удаляться, будет решаться в период недели", - отметил А.Усенко.
Как сообщал ранее сам Мосийчук, его состояние здоровья улучшается, но все осколки из тела до сих пор изъяты не были.
Напомним, 25 октября в Киеве на народного депутата Игоря Мосийчука совершили покушение.