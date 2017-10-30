В теле Мосийчука много металлических обломков - врач

"Состояние больного стабильное... что мы имеем сейчас? Сейчас есть травматический перелом правой конечности, есть скальпированная большая рана правого бедра и очень много металлических обломков в различных частях тела", - сказал А.Усенко.

По его словам, сейчас врачи ведут динамическое наблюдение за обломками, которые остались в теле И.Мосийчука.

"Время и метод их удаления, когда они будут удаляться, будет решаться в период недели", - отметил А.Усенко.

Как сообщал ранее сам Мосийчук, его состояние здоровья улучшается, но все осколки из тела до сих пор изъяты не были.

Напомним, 25 октября в Киеве на народного депутата Игоря Мосийчука совершили покушение.