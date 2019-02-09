В Таїланді відкрився перший магазин без персоналу

За даними видання, компанія витратила 20 млн батів (635,8 тисяч доларів) на створення цього магазину в Пхукеті. У торговій точці немає черг, немає персоналу, і не потрібні гроші для розрахунку. Фахівці AIS відзначили, що ініціатива повинна знизити щоденні експлуатаційні витрати точки на 30-40% в порівнянні з іншими магазинами, де працює персонал. По всьому королівству налічується 161 торгова точка фірми.

Відзначається, що в новому магазині знаходиться "Ліза" - робот, керований штучним інтелектом, який надає клієнтам загальну інформацію і, за запитом, повідомляє їм дані про продукти і послуги. У торговій точці клієнти можуть самостійно робити замовлення і покупки через сенсорний екран. Вони можуть вибирати продукти, а також здійснювати і отримувати платежі.

Представники AIS повідомили, що мають намір впроваджувати використання штучного інтелекту в кожному магазині компанії.

"Крім Пхукета, ми плануємо розвивати магазини без персоналу в великих містах по всій країні, однак ми повинні відслідковувати результати роботи першої точки", - пояснили в фірмі.

У AIS підкреслили, що Пхукет є найбільш підходящим місцем для інноваційних інтерфейсів, оскільки половина покупців - іноземні туристи.

Разом з тим AIS збирається витратити на модернізацію мереж 4G і установку 5G-сумісної архітектури від 20 до 25 млрд батів (від 635,8 млн до 794,8 млн доларів). У 2018 році чистий прибуток компанії склав 29,6 млрд батів (941,1 млн доларів), що на 7,7% більше, ніж роком раніше.

Як повідомляв УНН, найбільша британська мережа роздрібної торгівлі Tesco збирається в цілях економії скоротити близько 15 тисяч робочих місць.