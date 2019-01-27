Британська торговельна мережа Tesco може скоротити близько 15 тисяч робочих місць
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Найбільша британська мережа роздрібної торгівлі Tesco збирається в цілях економії скоротити близько 15 тисяч робочих місць. Про це в неділю пише газета The Mail on Sunday із посиланням на джерела в індустрії, передає УНН.
У виданні повідомляється, що в даний момент глава Tesco Дейв Льюісс докладає зусиль з метою заощадити до 2020 року 1,5 млрд фунтів стерлінгів.
За інформацією видання, з ряду магазинів мережі можуть зникнути прилавки з рибою, м’ясом, а також гастрономічні відділи. Зміни торкнуться і пекарні Tesco, де замість свіжого тіста буде використовуватися заморожене, що скоротить потребу в кваліфікованих пекарях. Крім того, частина співробітників рітейлера може втратити роботу в зв’язку з планами керівництва відмовитися від столових для персоналу на користь торгових автоматів.
Очікується, що дані зміни торкнуться здебільшого з 732 великих магазинів мережі.
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Як повідомляв УНН, 2019-му році щонайменше 40 країн очікує скорочення робочої сили, зокрема найсильніше це буде помітно в Україні.