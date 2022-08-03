В Сєвєродонецьку падають аварійні багатоповерхівки - голова Луганської ОВА

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"Ті, хто залишився, живуть у вцілілих квартирах, дехто – в під’їздах та підвалах. Але там вкрай небезпечно. Якщо багатоповерхівка зазнала пошкоджень, вона у будь-яку мить може впасти. Як от нещодавно це сталося із будинком по вулиці Партизанська в Сєвєродонецьку", - зазначив він.

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Гайдай розповів, що аварійна будівля впала посеред дня. Поряд проходили люди.

"Чи знаходився хтось усередині – достеменно невідомо. В той час, поки росіяни продовжують знімати пропагандистські сюжети про "щасливе життя" жителів Луганщини, останні гинуть під уламками необстежених багатоповерхівок", - наголосив він.

Тим часом на лінії фронту росіяни продовжують обстрілювати населені пункти, які тримають оборону.

Шість разів ворогом використані реактивні системи залпового вогню. Упродовж дня неодноразово застосовувалися міномети.

Основні зусилля росіяни зосереджують на Бахмутському напрямку.

"Окупанти, які не в змозі подолати оборонні укріплення українських бійців, все частіше застосовують авіацію. Лише за 2 серпня ворожих авіаударів завдано поблизу вісьмох населених пунктах, що розташовані на адмінмежі Луганщини та Донеччини. Росіяни хочуть скувати дії ЗСУ, аби не допустити їх перекидання на інші загрозливі напрямки. Тому проводять чисельні атаки одночасно з різних сторін. Упродовж останньої доби відбито дев’ять спроб штурму окупантів, які на зазначених ділянках вимушені були відійти", - додав голова ОВА.

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