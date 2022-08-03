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В Северодонецке падают аварийные многоэтажки - глава Луганской ОВА

В Северодонецке падают аварийные многоэтажки - глава Луганской ОВА

Киев • УНН

 • 138767 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в Северодонецке падают аварийные многоэтажки и предупредил жителей, что в поврежденных россиянами домах находиться крайне опасно, передает УНН.

Цитата

"Те, кто остался, живут в уцелевших квартирах, некоторые – в подъездах и подвалах. Но там крайне опасно. Если многоэтажка получила повреждения, она в любой момент может упасть. Как вот недавно это произошло с домом по улице Партизанская в Северодонецке", - отметил он.

Детали

Гайдай рассказал, что аварийное здание упало посреди дня. Рядом проходили люди.

"Находился ли кто внутри – доподлинно неизвестно. В то время, пока россияне продолжают снимать пропагандистские сюжеты о "счастливой жизни" жителей Луганщины, последние погибают под обломками необследованных многоэтажек", - подчеркнул он.

Между тем, на линии фронта россияне продолжают обстреливать населенные пункты, которые держат оборону.

Шесть раз врагом использованы реактивные системы залпового огня. В течение дня неоднократно применялись минометы.
Основные усилия россияне сосредотачивают на Бахмутском направлении.

"Оккупанты, которые не в состоянии преодолеть оборонительные укрепления украинских бойцов, все чаще применяют авиацию. Только за 2 августа вражеские авиаудары нанесены вблизи восьми населенных пунктов, расположенных на админгранице Луганщины и Донецкой области. Россияне хотят сковать действия ВСУ, чтобы не допустить их опрокидывание на другие угрожающие направления. Поэтому проводят многочисленные атаки одновременно с разных сторон. В течение последних суток отражены девять попыток штурма оккупантов, которые на указанных участках вынуждены были отойти", - добавил глава ОВА.

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