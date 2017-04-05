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В.Сурков представить РФ на зустрічі радників президентів країн-учасниць “нормандського формату”

Київ • УНН

 • 14795 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Росію на зустрічі помічників президентів країн-учасників “нормандського формату” в четвер представить Владислав Сурков. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РІА "Новости”.

В.Сурков представить РФ на зустрічі радників президентів країн-учасниць “нормандського формату”

“Помічники зберуться в Мінську, від Російської Федерації буде Сурков”, — повідомив Д.Пєсков.

Крім того Д.Пєсков зазначив, що ситуація на Донбасі не поліпшується.

“Ситуація, на жаль, погіршується провокаційними діями Збройних Сил України на лінії зіткнення. Ускладнюється тим, що завдяки збереженню напруженості сторонам не вдається відвести важке озброєння, як це було домовлено в раніше досягнутих угодах. Поки не діє режим припинення вогню, режиму тиші немає”, — сказав Д.Пєсков.

Як повідомляв УНН, найближчим часом у Мінську відбудеться зустріч радників президентів, на якій може бути визначена дата зустрічі міністрів закордонних справ у Нормандському форматі.

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