В.Сурков представит РФ на встрече советников президентов стран-участниц "нормандского формата"

"Помощники соберутся в Минске, от Российской Федерации будет Сурков", - сообщил Д.Песков.

Кроме того Д.Песков отметил, что ситуация на Донбассе не улучшается.

"Ситуация, к сожалению, ухудшается провокационными действиями Вооруженных Сил Украины на линии соприкосновения. Осложняется тем, что в связи из сохранением напряженности сторонам не удается отвести тяжелое вооружение, как это было договорено в ранее достигнутых соглашениях. Пока не действует режим прекращения огня, режима тишины нет", - сказал Д.Песков.

Как сообщал УНН, в ближайшее время в Минске состоится встреча советников президентов, на которой может быть определена дата встречи министров иностранных дел в нормандской формате.