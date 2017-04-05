В.Сурков представит РФ на встрече советников президентов стран-участниц "нормандского формата"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Россию на встрече помощников президентов стран-участников "нормандского формата" в четверг представит Владислав Сурков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Помощники соберутся в Минске, от Российской Федерации будет Сурков", - сообщил Д.Песков.
Кроме того Д.Песков отметил, что ситуация на Донбассе не улучшается.
"Ситуация, к сожалению, ухудшается провокационными действиями Вооруженных Сил Украины на линии соприкосновения. Осложняется тем, что в связи из сохранением напряженности сторонам не удается отвести тяжелое вооружение, как это было договорено в ранее достигнутых соглашениях. Пока не действует режим прекращения огня, режима тишины нет", - сказал Д.Песков.
Как сообщал УНН, в ближайшее время в Минске состоится встреча советников президентов, на которой может быть определена дата встречи министров иностранных дел в нормандской формате.