В СЦКК повідомили про перешкоджання з боку ОРДО відновленню електрики в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Українська сторона СЦКК повідомила, що керівництво ОРДО надалі створює перешкоди для відновлення електро- та водопостачання міст Донбасу, що є порушенням міжнародних угод та Мінських домовленостей, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Українська сторона СЦКК констатує, що 29 березня, внаслідок здійснення обстрілу із застосуванням мінометів з боку незаконних збройних формувань ОРДО близько 19.00 було пошкоджено лінію електропередач "Макіївка-Авдіївський коксохімічний завод". Авдіївка залишилася без електропостачання. Крім того, це призвело до зупинки роботи Донецької фільтрувальної станції, яка забезпечує питною водою більше 600 тисяч мирного населення населених пунктів Авдіївка, Ясинувата та Донецьк", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що керівництвом ЗСУ та військово-цивільними адміністраціями було вжито невідкладних заходів щодо надання гарантій безпеки для життя і здоров’я співробітників ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі", котрі проводять обстеження та аварійно-відновлювальні роботи.
"Однак, 1 квітня, обстеження та проведення аварійно-відновлювальних робіт було зірвано у зв’язку з недотриманням та невиконанням незаконними збройними формуваннями ОРДО "Плану виконання робіт з відновлення лінії електропередач та запуску Донецької фільтрувальної станції".
Слід зазначити, що внаслідок відмови з боку НЗФ ОРДО у наданні гарантій безпеки для співробітників ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" та у зв’язку з відсутністю у складі ремонтно-відновлювальних бригад, підрозділів розмінування (представники МНС ОРДО), такі роботи також не могли бути здійсненні протягом наступних двох діб", - розповіли в СЦКК.
Наголошується на тому, що такими діями незаконні збройні формування ОРДО черговий раз грубо порушують норми міжнародного права, відверто нехтують положеннями Мінських домовленостей та свідомо створюють передумови для подальшого загострення конфлікту, а також погіршення гуманітарної ситуації у містах Донеччини.
Нагадаємо, станом на сьому годину ранку 3 квітня централізоване електропостачання в Авдіївці було відсутнє.
Як повідомляв УНН, 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання міста Авдіївка, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.
Також нагадаємо, 2 квітня електропостачання в Авдіївці відновити не вдалося.