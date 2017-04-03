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В СЦКК сообщили, что ОРДО препятствует восстановлению электричества в Авдеевку

В СЦКК сообщили, что ОРДО препятствует восстановлению электричества в Авдеевку

Киев  •  УНН

 • 7410 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Украинская сторона СЦКК сообщила, что руководство ОРДО продолжает создавать препятствия для восстановления электро- и водоснабжения городов Донбасса, что является нарушением международных соглашений и минских договоренностей, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Украинская сторона СЦКК констатирует, что 29 марта, в результате осуществления обстрела с применением минометов со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО около 19.00 было повреждено линию электропередач "Макеевка-Авдеевский коксохимический завод". Авдеевка осталась без электроснабжения. Кроме того, это привело к остановке работы Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает питьевой водой более 600 000 мирного населения населенных пунктов Авдеевка, Ясиноватая и Донецк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководством ВСУ и военно-гражданскими администрациями были приняты неотложные меры по предоставлению гарантий безопасности для жизни и здоровья сотрудников ООО "ДТЭК Высоковольтные сети", которые проводят обследование и аварийно-восстановительные работы.

"Однако, 1 апреля, обследования и проведения аварийно-восстановительных работ было сорвано в связи с несоблюдением и невыполнением незаконными вооруженными формированиями ОРДО "Плана выполнения работ по восстановлению линии электропередач и запуска Донецкой фильтровальной станции".

Следует отметить, что в результате отказа со стороны НЗФ ОРДО в предоставлении гарантий безопасности для сотрудников ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" и в связи с отсутствием в составе ремонтно-восстановительных бригад, подразделений разминирования (представители МЧС ОРДО), такие работы также не могли быть осуществлении в течение следующих двух суток", - рассказали в СЦКК.

Подчеркивается, что такими действиями незаконные вооруженные формирования ОРДО очередной раз грубо нарушают нормы международного права, откровенно пренебрегают положениями Минских договоренностей и сознательно создают предпосылки для дальнейшего обострения конфликта, а также ухудшение гуманитарной ситуации в городах Донецкой области.

Напомним, на семь часов утра 3 апреля централизованное электроснабжение в Авдеевке отсутствовало.

Как сообщал УНН, 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения города Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.

Также напомним, 2 апреля электроснабжение в Авдеевке восстановить не удалось.

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