У столицю Іраку ввели війська на тлі протестів

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"Армія перебуває на службі іракського народу. Обов'язок сил безпеки полягає в тому, щоб захищати демонстрантів, охороняти громадську та приватну власність, запобігати будь-яким порушенням та виявляти зловмисників, які намагаються дестабілізувати ситуацію", - йдеться в заяві Міноборони Іраку, яке цитує телеканал.

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Крім того, Міноборони країни повідомило, що силовики та військові "довели свою лояльність країні за будь-яких обставин" і "не втручаються в політичні справи".

Контекст

Протести у Багдаді тривають з липня 2022 року. Демонстранти виступають проти висування на посаду прем'єр-міністра країни Мухаммеда ас-Судані, якого вважають ставлеником Ірану. Вони заявили, що не покинуть будівлю парламенту доти, доки влада не виконає їх вимоги.

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Ірак подав до ООН скаргу на Туреччину.