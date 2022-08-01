У столицю Іраку ввели війська на тлі протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. В столицю Іраку, Багдад, ввели війська на тлі масових протестів. Демонстранти захопили будівлю парламенту та оголосили сидячий страйк. У Міноборони Іраку заявили, що військові не використовуватимуть бойові та гумові кулі, димові шашки проти протестувальників, пише УНН з посиланням на Al-Hadath.
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"Армія перебуває на службі іракського народу. Обов'язок сил безпеки полягає в тому, щоб захищати демонстрантів, охороняти громадську та приватну власність, запобігати будь-яким порушенням та виявляти зловмисників, які намагаються дестабілізувати ситуацію", - йдеться в заяві Міноборони Іраку, яке цитує телеканал.
Деталі
Крім того, Міноборони країни повідомило, що силовики та військові "довели свою лояльність країні за будь-яких обставин" і "не втручаються в політичні справи".
Контекст
Протести у Багдаді тривають з липня 2022 року. Демонстранти виступають проти висування на посаду прем'єр-міністра країни Мухаммеда ас-Судані, якого вважають ставлеником Ірану. Вони заявили, що не покинуть будівлю парламенту доти, доки влада не виконає їх вимоги.
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