В столицу Ирака ввели войска на фоне протестов

Цитата

"Армия находится на службе иракского народа. Обязанность сил безопасности состоит в том, чтобы защищать демонстрантов, охранять общественную и частную собственность, предотвращать какие-либо нарушения и выявлять злоумышленников, пытающихся дестабилизировать ситуацию", - говорится в заявлении Минобороны Ирака, цитируемом телеканалом.

Детали

Кроме того, Минобороны страны сообщило, что силовики и военные "доказали свою лояльность стране при любых обстоятельствах" и "не вмешиваются в политические дела".

Контекст

Протесты в Багдаде продолжаются с июля 2022 года. Демонстранты выступают против выдвижения на должность премьер-министра страны Мухаммеда ас-Судани, которого считают ставленником Ирана. Они заявили, что не покинут здание парламента до тех пор, пока власти не выполнят их требования.

Ранее

Ирак подал в ООН жалобу на Турцию.