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Ірак подав до ООН скаргу на Туреччину

Ірак подав до ООН скаргу на Туреччину

Київ • УНН

 • 178364 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Ірак подав скаргу до Ради Безпеки ООН із проханням про термінове скликання засідання для обговорення смертоносного артилерійського обстрілу цього тижня, відповідальність за який Багдад покладає на Туреччину. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Деталі

Внаслідок нападу на район Захо у північному напівавтономному курдському регіоні Іраку загинули дев'ять іракських туристів, у тому числі дитина, і 20 отримали поранення.

Представник міністерства закордонних справ Ахмад аль-Сахаф заявив, що міністерство також відкликало тимчасового повіреного у справах Іраку з Анкари. Парламент Іраку провів у суботу засідання, присвячене нападу, та законодавці вирішили сформувати комітет для подальшого розслідування.

За даними міністерства закордонних справ, після нападу розгнівані іракці, які вийшли на вулиці на знак протесту, і Багдад викликали посла Туреччини в Іраку, вручивши йому "різко сформульовану" ноту протесту.

Контекст

Туреччина, яка має кілька баз на півночі Іраку та часто проводить там транскордонні військові операції, заявляє, що націлилася на бойовиків із забороненої Робочої партії Курдистану, або РПК. Це угруповання, оголошене Туреччиною та Заходом терористичною організацією, протягом десятиліть веде повстанський рух проти уряду в Анкарі та ховається в горах на півночі Іраку.

І хоча іракські мирні жителі, переважно місцеві, були вбиті в ході минулих турецьких нападів, в середу вперше були вбиті туристи, які приїхали на північ з інших частин Іраку.

Анкара заперечує свою причетність до нападу. Іракські ЗМІ повідомили, що засідання Ради Безпеки має відбутися у вівторок.

Нещодавня ескалація загрожує ще більше підірвати зв'язки між двома сусідніми країнами в той час, коли Ірак сильно залежить від турецької торгівлі та ведуться переговори щодо спільного використання води у басейнах рік Тигр та Євфрат.

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