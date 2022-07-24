Ирак подал в ООН жалобу на Турцию

Детали

В результате нападения на район Захо в северном полуавтономном курдском регионе Ирака погибли девять иракских туристов, в том числе ребенок, и 20 получили ранения.

Представитель министерства иностранных дел Ахмад аль-Сахаф заявил, что министерство также отозвало временного поверенного в делах Ирака из Анкары. Парламент Ирака провел в субботу заседание, посвященное нападению, и законодатели решили сформировать комитет для дальнейшего расследования.

По данным министерства иностранных дел, после нападения разгневанные иракцы, вышедшие на улицы в знак протеста, и Багдад вызвали посла Турции в Ираке, вручив ему "резко сформулированную" ноту протеста.

Контекст

Турция, которая имеет несколько баз на севере Ирака и часто проводит там трансграничные военные операции, заявляет, что нацелилась на боевиков из запрещенной Рабочей партии Курдистана, или РПК. Эта группировка, объявленная Турцией и Западом террористической организацией, в течение десятилетий ведет повстанческое движение против правительства в Анкаре и скрывается в горах на севере Ирака.

И хотя иракские мирные жители, преимущественно местные, были убиты в ходе прошлых турецких нападений, в среду впервые были убиты туристы, приехавшие на север из других частей Ирака.

Анкара отрицает свою причастность к нападению. Иракские СМИ сообщили, что заседание Совета Безопасности должно состояться во вторник.

Недавняя эскалация грозит еще больше подорвать связи между двумя соседними странами в то время, когда Ирак сильно зависит от турецкой торговли и ведутся переговоры по совместному использованию воды в бассейнах рек Тигр и Евфрат.