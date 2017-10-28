В столиці згорів МАФ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні в Києві на вулиці Світлицького згорів МАФ, в результаті пожежі ніхто не постраждав. Про це в ексклюзивному коментарі повідомила прес-секретар ГСЧС Києва Світлана Водолага, передає УНН.
"Займання сталося вранці 28 жовтня, пожежа була не більшим. Рятувальники його швидко локалізували та ліквідували," - повідомила Водолага.
Крім того, в ГСЧС вказали, що в результаті події ніхто не постраждав.
У свою чергу загоряння МАФу по вулиці Світлицького, 30/20. Площа спалаху склала близько 35 кв.м.
Нагадаємо, 3 жовтня, у метро Лісова по вул. Кіото в Києві знесли МАФи .