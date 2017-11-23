В столиці "замінували" концерт гурту Hurts

Під стінами будівлі перебувало 600-700 осіб. Їх уже почали впускати на концерт, проте потім оголосили про евакуацію через повідомлення про "замінування".

Деякі відмовляються покинути будівлю, частина людей знаходиться біля входу в концерт-хол.

Охорона не коментує події, хто повідомив про замінування також не відомо.

На місце події приїхала вибухотехнічна служба.

Нагадаємо, 17 листопада, у столиці невідомі "замінували" 12 об’єктів.