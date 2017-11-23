В столице "заминировали" концерт группы Hurts

Под стенами здания находилось 600-700 человек. Их уже начали впускать на концерт, однако затем объявили о эвакуацие из-за сообщения о "заминировании".

Некоторые отказываются покинуть здание, часть людей находится у входа в концерт-холл.

Охрана не комментирует события, кто сообщил о заминировании также не известно.

На место происшествия приехала взрывотехническая служба.

Напомним, 17 ноября, в столице неизвестные "заминировали" 12 объектов.