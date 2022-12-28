В столиці пункти утилізації новорічних ялинок працюватимуть до кінця січня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Києві пункти утилізації новорічних ялинок працюватимуть із 4 по 31 січня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
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"Пункти утилізації новорічних ялинок працюватимуть із 4 до 31 січня включно. У пунктах утилізації хвойні дерева подрібнюють на щепу, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин: узимку мульча допомагає захистити ґрунт від промерзання, а в теплу пору року - зберегти водний баланс", - ідеться у повідомленні.
Деталі
В КМДА наголошують, що загалом працюватимуть 17 пунктів: 11 відкриють у різних районах Києва і ще 6 – на територіях лісництв КП "Дарницьке ЛПГ" та КП "ЛПГ "Конча-Заспа".
Зазначається, що у 2022 році кияни принесли на переробку 8,5 тисячі хвойних дерев.
Доповнення
У Києві з 15 грудня стартував продаж новорічних ялинок. Департамент визначив адреси проведення сезонних ярмарків з продажу натуральних хвойних дерев у місті. Ярмарки відбуватимуться у всіх районах столиці.