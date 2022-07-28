У київському метро знову доступна оплата банківською карткою
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У київському метрополітені знову працює оплата банківською карткою на турнікетах. Про це в Telegram повідомляє КМДА, інформує УНН.
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"Оплата банківською карткою на турнікетах метро знову працює. "Ощадбанк" закінчив проведення робіт. У комунальному підприємстві перепрошують за незручності та дякують пасажирам за розуміння", - ідеться в повідомленні.
Доповнення
Сьогодні вранці у київському метро тимчасово неможливо було оплатити проїзд банківською карткою на турнікетах.