У київському метро знову доступна оплата банківською карткою

Цитата



"Оплата банківською карткою на турнікетах метро знову працює. "Ощадбанк" закінчив проведення робіт. У комунальному підприємстві перепрошують за незручності та дякують пасажирам за розуміння", - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Сьогодні вранці у київському метро тимчасово неможливо було оплатити проїзд банківською карткою на турнікетах.