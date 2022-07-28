В киевском метро снова доступна оплата банковской картой
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В киевском метрополитене снова работает оплата банковской картой на турникетах. Об этом в Telegram сообщает КГГА, информирует УНН.
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"Оплата банковской картой на турникетах метро снова работает. "Ощадбанк" закончил проведение работ. В коммунальном предприятии извиняются за неудобства и благодарят пассажиров за понимание", - говорится в сообщении.
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Сегодня утром в киевском метро временно невозможно было оплатить проезд банковской картой на турникетах.