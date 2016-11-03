У столичному депо продемонстрували нові тролейбуси
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У столичному тролейбусному депо №1 продемонстрували 10 нових тролейбусів українського виробництва та 45 одиниць снігоприбиральної техніки, передає кореспондент УНН.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проінспектував столичне депо разом з мером Києва Віталієм Кличком та представниками комунальних підприємств столиці.
В рамках угоди Європейського банку реконструкції та розвитку, Києву було надано у 2008-2015 рр. 170 тролейбусів, у 2016 році ще 10 одиниць громадського транспорту.
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"Нові тролейбуси оснащені низькою посадкою підлоги для пандусів, аби в тролейбус могли заїхати інвалідні візки, комфортна посадка та висадка, теплий салон. Для водія зручний огляд дороги, також оснащені камерами, аби ми могли спостерігати за салоном", - розповів водій тролейбуса Євген.
Загалом столичне депо нараховує 111 тролейбусів, з яких 90 щодня виходять на маршрут.
Як повідомляв УНН, 11 жовтня Німеччина передала Києву снігоприбиральну техніку.