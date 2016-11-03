У столичному депо продемонстрували нові тролейбуси

ukru
Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив
06:00 • 4374 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 30125 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 60100 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 74405 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 144015 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206025 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193126 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212960 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197333 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152889 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.7 м/с
80 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів

2 квітня, 20:28 • 12855 перегляди

Трамп ввів нові мита для окремих країн: повний список

2 квітня, 20:46 • 7964 перегляди

Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

2 квітня, 22:12 • 5274 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 5950 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 4936 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 4368 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 487181 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 321940 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 383799 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 496015 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 125998 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 185462 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128111 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 162753 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 185973 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

У столичному депо продемонстрували нові тролейбуси

У столичному депо продемонстрували нові тролейбуси

Київ • УНН

 • 16620 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У столичному тролейбусному депо №1 продемонстрували 10 нових тролейбусів українського виробництва та 45 одиниць снігоприбиральної техніки, передає кореспондент УНН.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проінспектував столичне депо разом з мером Києва Віталієм Кличком та представниками комунальних підприємств столиці.

В рамках угоди Європейського банку реконструкції та розвитку, Києву було надано у 2008-2015 рр. 170 тролейбусів, у 2016 році ще 10 одиниць громадського транспорту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До кінця року кияни отримають ще 11 сучасних тролейбусів

"Нові тролейбуси оснащені низькою посадкою підлоги для пандусів, аби в тролейбус могли заїхати інвалідні візки, комфортна посадка та висадка, теплий салон. Для водія зручний огляд дороги, також оснащені камерами, аби ми могли спостерігати за салоном", - розповів водій тролейбуса Євген.

Загалом столичне депо нараховує 111 тролейбусів, з яких 90 щодня виходять на маршрут.

Як повідомляв УНН, 11 жовтня Німеччина передала Києву снігоприбиральну техніку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Мультимедіа
Bitcoin
$83,352.70
Золото
$3,154.30
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$39.75
Ethereum
$1,821.72