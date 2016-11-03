В столичном депо продемонстрировали новые троллейбусы и снегоуборочную технику
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В столичном троллейбусном депо №1 продемонстрировали 10 новых троллейбусов украинского производства и 45 единиц снегоуборочной техники, передает корреспондент УНН.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проинспектировал столичное депо вместе с мэром Киева Виталием Кличко и представителями коммунальных предприятий столицы.
В рамках соглашения Европейского банка реконструкции и развития, Киеву было предоставлено в 2008-2015 гг. 170 троллейбусов, в 2016 году еще 10 единиц общественного транспорта.
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"Новые троллейбусы оснащены низкой посадкой пола для пандусов, чтобы в троллейбус могли заехать инвалидные коляски, комфортная посадка и высадка, теплый салон. Для водителя удобный обзор дороги, также оснащены камерами, чтобы мы могли наблюдать за салоном", - рассказал водитель троллейбуса Евгений.
В общем столичное депо насчитывает 111 троллейбусов, из которых 90 ежедневно выходят на маршрут.
Как сообщал УНН, 11 октября Германия передала Киеву снегоуборочную технику .