В Стамбулі з благословення Варфоломія відбулась літургія з увічнення пам'яті Небесної Сотні

КИЇВ. 24 лютого. УНН. У неділю у Храмі Святого Миколая в Стамбулі, з благословення Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія, Єпископом Алікарнаським Адріаном і Архімандритом Харлампієм відслужено Божественну Літургію з увічнення пам'яті героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі, передає УНН.