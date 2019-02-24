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В Стамбулі з благословення Варфоломія відбулась літургія з увічнення пам'яті Небесної Сотні

В Стамбулі з благословення Варфоломія відбулась літургія з увічнення пам'яті Небесної Сотні

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. У неділю у Храмі Святого Миколая в Стамбулі, з благословення Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія, Єпископом Алікарнаським Адріаном і Архімандритом Харлампієм відслужено Божественну Літургію з увічнення пам'яті героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі, передає УНН.

“24 лютого 2019 року в Стамбулі у Храмі Святого Миколая (Фатіх), з благословення Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія, Єпископом Алікарнаським Адріаном і Архімандритом Харлампієм відслужено Божественну Літургію з увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні”, — повідомили дипломати.

За інформацією посольства, участь у богослужінні взяли представники Генконсульства України в Стамбулі та українська громада. Українська громада подарувала Храмові Ангели Пам’яті, виготовлені дітками в Українській суботній школі.

Як повідомляв УНН, 20 лютого Україна вшановувала пам’ять героїв Небесної сотні. У Києві відбулась низка заходів до Дня героїв Небесної сотні, зокрема, на Майдані Незалежності пройшов захід “Промені Гідності над Майданом”.

Того ж дня Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив молитву за героїв Небесної сотні у Михайлівському золотоверхому монастирі у столиці.

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