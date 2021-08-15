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У США зафіксували перших цього року гігантських "шершнів-убивць"

У США зафіксували перших цього року гігантських "шершнів-убивць"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Американський штат Вашингтон підтвердив появу "шершнів-вбивць" - вперше у 2021 році. Про це інформує УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

У заяві, опублікованій Міністерством сільського господарства штату Вашингтон (WSDA), підтверджується перше повідомлення про появу в штаті азіатського гігантського шершня в цьому році.

Повідомлення з'явилось після того, як в середу житель округу помітив комах, приблизно в тому самому місці, де WSDA знищили перше гніздо азіатського гігантського шершня, виявлене в США в жовтні минулого року.

Два місяці тому вчені знайшли мертвого шершня на північ від Сіетла.

"Цей шершень демонструє ту ж саму поведінку, яку ми бачили в минулому році - він нападає на гнізда паперових ос", - сказав провідний ентомолог WSDA Свен Спічігер.

Паперові оси набагато менші ніж азіатські гігантські шершні і роблять свої гнізда з паперового матеріалу, який вони створюють з деревини, рослинних волокон і їх слини.

Їх противник, гігантський шершень, був вперше виявлений недалеко від американо-канадського кордону в грудні 2019 року.

Азіатський гігантський шершень, що мешкає в Азії, становить загрозу для медоносних бджіл і місцевих видів шершнів. Якщо їх не зупинити, шершні можуть знищити бджолиний вулик всього за кілька годин, харчуючись личинками і бджолами.

Хоча вони не особливо агресивні щодо людей, їх укус надзвичайно болючий. Укус може привести до ниркової недостатності і смерті.

Окрім того, шершні можуть бризкати отрутою.

Після виявлення шершнів в середу WSDA оголосило, що буде встановлювати пастки в цьому районі, намагаючись зловити живого шершня, позначити його і відстежити рух до гнізда.

Уряд Британської Колумбії Канади повідомив, що зробить те ж саме, щоб захисти населення від можливих нападів комах.

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