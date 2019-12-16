В словацьких Татрах підняли прапор навчального пункту підготовки українських рятувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. На вершині гори Гунцовський Штит (2352 м), що в словацьких Татрах, підняли прапор навчального пункту підготовки гірських рятувальників України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"15 грудня діючий гірський рятувальник Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини ЗТС Головне управління ДСНС України у Львівській області, викладач навчального пункту з підготовки гірських рятувальників Володимир Яворівський у складі групи альпіністів здійснив сходження на вершину гори Гунцовський Штит (2 352 м), що знаходиться в Татрах Словаччини та підняв над нею прапор новоствореного навчального пункту підготовки гірських рятувальників 2 Спеціального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Дніпрі рятувальники зняли з вікна другого поверху двох осіб, щоб врятувати від собаки.