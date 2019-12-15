У Дніпрі рятувальники зняли з вікна другого поверху двох осіб, щоб врятувати від собаки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У місті Дніпро рятувальники врятували двох людей від агресивної собаки. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області, інформує УНН.
“15-го грудня о 00:48 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що у власній квартирі на вулиці Журавлина Індустріального району міста Дніпро, в одній з кімнат зачинилися люди аби врятуватись від власної собаки, та не можуть вийти з приміщення. До місця виклику оперативно направлено рятувальників 18-ої державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровські області”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що по прибуттю до місця події, надзвичайники з’ясували, що “на другому поверху багатоквартирного житлового будинку, двоє людей зачинилися в кімнаті від власного чотирилапого, який раптово почав себе дуже агресивно поводити. Рятувальники за допомогою розкладної драбини зняли людей з вікна другого поверху”.
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Як зазначили у пресцентрі: загиблих та постраждалих внаслідок події немає.
До надання допомоги залучено 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління.
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