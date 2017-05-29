В.Штайнмаєр закликав до зближення католиків і протестантів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав до тісної співпраці християнських конфесій. Про це він заявив у "колисці Реформації" Віттенберзі, де в неділю, 28 травня, завершився 36-й з'їзд Євангелічної церкви Німеччини. На службі просто неба на березі Ельби зібралися, за даними організаторів, близько 120 тисяч вірян, повідомляє УНН з посиланням на DPA.
"Ще півстоліття тому важко було уявити, до якого єднання християнських конфесій ми прийдемо", - сказав В.Штайнмаєр.
"Тісна співпраця християн іде на користь усій країні", - заявив президент
За п'ять днів з'їзду, який розпочався 24 травня у Берліні, відбулися близько 2,5 тисячі заходів, зокрема арт-проекти, дискусійні майданчики, практичні семінари та читання Біблії. Загалом у форумі взяло участь понад сто тисяч людей, зокрема екс-президент США Барак Обама. Конференція має завершитися пікніком та концертом.
Нагадаємо, жінка вперше була призначена головою національної ради Об'єднаної протестантської церкви Франції.